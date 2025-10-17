Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Ndryshime në kupolën drejtuese në Policinë e Shtetit: Emërohet drejtori i ri i Departamentit për Sigurinë Publike
Transmetuar më 17-10-2025, 13:18

Tiranë, 17 Tetor 2025 Pas përfundimit të procesit të konkurrimit për pozicionin Drejtor i Departamentit për Sigurinë Publike, në Policinë e Shtetit janë zyrtarizuar ndryshime në nivel drejtues.

Drejtues i Parë Dhimitraq Ziu, i cili mbante më parë detyrën e Drejtorit të Drejtorisë së Standardeve Profesionale në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit, është shpallur fitues i procesit të konkurrimit dhe është emëruar Drejtor i ri i Departamentit për Sigurinë Publike. Me këtë emërim, z. Ziu ka marrë gjithashtu gradën “Drejtues i Lartë”.

Ndërkohë, Drejtues i Parë Rebani Jaupi, i cili ka mbajtur deri më tani detyrën e Drejtorit të këtij departamenti, është transferuar dhe emëruar në Akademinë e Sigurisë, ku do të ushtrojë funksionin e Përgjegjësit të Departamentit të Formimit të Vazhdueshëm në Fakultetin e Sigurisë dhe Hetimit.

Këto lëvizje bëhen në kuadër të fuqizimit të strukturave të sigurisë publike dhe përmirësimit të vazhdueshëm të standardeve profesionale brenda Policisë së Shtetit.

