Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Sherri me dy të plagosur në Durrës! Policia jep detaje: U lënduan dy kushërinj, arrestohet autori
Transmetuar më 17-10-2025, 12:11

TIRANA- Një konflikt për motive të dobëta ka përfunduar në dhunë fizike në lagjen nr. 15 të Durrësit, mëngjesin e sotëm, ku një 37-vjeçar ka sulmuar dy kushërinj të tij dhe ka qëlluar në ajër me një armë me fishekë manovër. Sipas njoftimit të bluve, ngjarja ndodhi rreth orës 08:30, kur shtetasi K. K., 37 vjeç, pas një debati verbal, ka goditur me sende të forta kushërinjtë B. Xh., 66 vjeç, dhe A. Xh., 61 vjeç. Më pas, ai ka qëlluar në ajër me një armë manovre, duke shkaktuar panik në zonë.

Menjëherë pas ngjarjes, shërbimet e Policisë së Durrësit kanë ndërhyrë dhe kanë arrestuar në flagrancë autorin e dyshuar. Gjatë kontrollit, është sekuestruar arma me fishekë manovër, e përdorur gjatë incidentit. Dy personat e lënduar janë transportuar në spital, ku po marrin trajtimin mjekësor dhe ndodhen jashtë rrezikut për jetën.

NJOFTIMI:

Durrës/ Goditi me sende të forta, për motive të dobëta, 2 shtetas, kapet dhe vihet në pranga, 37-vjeçari. Sekuestrohet arma me fishekë manovër, me të cilën dyshohet se 37-vjeçari qëlloi në ajër, gjatë konfliktit.

Menjëherë pas njoftimit, rreth orës 08:30, se në lagjen nr. 15, dyshohet gjatë një konflikti për motive të dobëta, shtetasi K. K., 37 vjeç, kishte goditur me sende të forta, shtetasit B. Xh., 66 vjeç dhe A. Xh., 61 vjeç (kushërinj), shërbimet e Komisariatit të Policisë Durrës organizuan punën për kapjen e autorit, si dhe për sqarimin e rrethanave.

Si rezultat i veprimeve të shpejta operacionale, u mundësua arrestimi në flagrancë i shtetasit K. K.. 37-vjeçari dyshohet gjithashtu se gjatë konfliktit, ka qëlluar në ajër, me armë me fishekë manovër. Arma u gjet dhe u sekuestrua me cilësinë e provës materiale. Ndërkohë, 2 të dëmtuarit po marrin asistencë mjekësore dhe janë jashtë rrezikut për jetën. Materialet procedurale do t’i referohen Prokurorisë së Durrësit, për veprime të mëtejshme

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...