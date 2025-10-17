Sherri me dy të plagosur në Durrës! Policia jep detaje: U lënduan dy kushërinj, arrestohet autori

TIRANA- Një konflikt për motive të dobëta ka përfunduar në dhunë fizike në lagjen nr. 15 të Durrësit, mëngjesin e sotëm, ku një 37-vjeçar ka sulmuar dy kushërinj të tij dhe ka qëlluar në ajër me një armë me fishekë manovër. Sipas njoftimit të bluve, ngjarja ndodhi rreth orës 08:30, kur shtetasi K. K., 37 vjeç, pas një debati verbal, ka goditur me sende të forta kushërinjtë B. Xh., 66 vjeç, dhe A. Xh., 61 vjeç. Më pas, ai ka qëlluar në ajër me një armë manovre, duke shkaktuar panik në zonë.
Menjëherë pas ngjarjes, shërbimet e Policisë së Durrësit kanë ndërhyrë dhe kanë arrestuar në flagrancë autorin e dyshuar. Gjatë kontrollit, është sekuestruar arma me fishekë manovër, e përdorur gjatë incidentit. Dy personat e lënduar janë transportuar në spital, ku po marrin trajtimin mjekësor dhe ndodhen jashtë rrezikut për jetën.
NJOFTIMI:
Durrës/ Goditi me sende të forta, për motive të dobëta, 2 shtetas, kapet dhe vihet në pranga, 37-vjeçari. Sekuestrohet arma me fishekë manovër, me të cilën dyshohet se 37-vjeçari qëlloi në ajër, gjatë konfliktit.
Menjëherë pas njoftimit, rreth orës 08:30, se në lagjen nr. 15, dyshohet gjatë një konflikti për motive të dobëta, shtetasi K. K., 37 vjeç, kishte goditur me sende të forta, shtetasit B. Xh., 66 vjeç dhe A. Xh., 61 vjeç (kushërinj), shërbimet e Komisariatit të Policisë Durrës organizuan punën për kapjen e autorit, si dhe për sqarimin e rrethanave.
Si rezultat i veprimeve të shpejta operacionale, u mundësua arrestimi në flagrancë i shtetasit K. K.. 37-vjeçari dyshohet gjithashtu se gjatë konfliktit, ka qëlluar në ajër, me armë me fishekë manovër. Arma u gjet dhe u sekuestrua me cilësinë e provës materiale. Ndërkohë, 2 të dëmtuarit po marrin asistencë mjekësore dhe janë jashtë rrezikut për jetën. Materialet procedurale do t’i referohen Prokurorisë së Durrësit, për veprime të mëtejshme
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd