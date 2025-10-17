Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Vrasja e biznesmenit italian, zbardhet dëshmia e autorit, Kamber Sulçe: Më dhunuan ata të parët!
Transmetuar më 17-10-2025, 11:11

Zbardhet dëshmia e autorit të vrasjes së biznesmenit italian në Salari të Tepelenës.

48-vjeçari Kamber Sulçe ka deklaruar se ka qenë i vetëm duke lëvizur me automjet dhe është konfliktuar për dritat e gjata të makinës me Gazment Braçin dhe personat e tjerë që ishin me të.

Sulçe pretendon se e kanë dhunuar dhe se e kanë qëlluar ata të parët dhe më pas është larguar me makinë ku ka marrë armën dhe ka nisur t’i qëllojë.

Sulçe ka deklaruar se ka qenë i dehur kur ka ndodhur ngjarja. Madje ka dhënë dëshmi në polici edhe një dëshmitar, i cili atë natë ka konsumuar alkool me Sulçen dhe se ky i fundit kur ishte i dehur humbiste kontrollin.

Sipas policisë, ai njihet si një person problematik në zonë kur konsumonte alkool. Policia e ka marrë me rezerva dëshminë e tij pasi nuk është provuar që pala tjetër e ka dhunuar dhe të ketë qëlluar me armë.

Gjatë kohës që ishte shpallur në kërkim 48-vjeçari ka qëndruar i fshehur në stane në male.

