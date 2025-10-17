Sherr mes disa personave në Durrës! Dy të lënduar në spital

DURRËS- Një konflikt i rëndë mes tre personash ka ndodhur në orët e para të mëngjesit të sotëm në lagjen nr. 15 të Durrësit, pranë një pike karburanti. Mësohet se gjatë sherrit janë lënduar dy persona, të cilët janë dërguar menjëherë në spitalin rajonal të Durrësit dhe ndodhen jashtë rrezikut për jetën.
Gjatë përplasjes, njëri nga të përfshirët ka pasur me vete një armë zjarri dhe ka goditur njërin prej personave me tytën e armës. Policia, e cila ndodhej pranë vendngjarjes, kanë ndërhyrë menjëherë, duke shoqëruar të tre personat e përfshirë në konflikt për veprime të mëtejshme hetimore.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd