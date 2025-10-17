Në Shqipëri pati përplasje me Ramën, shpërthim me eksploziv në makinat e gazetarit të njohur italian!

ITALI- Makina e gazetarit të njohur italian, Sigfrido Ranucci, prezantues i Report, dhe makina e vajzës së tij shpërthyen dhe u përfshinë plotësisht nga flakët gjatë natës në Pomezia. Sipas medias TgCom24 ishte vetë gazetari e dha lajmin në rrjetet sociale.
Sulmi ndodhi rreth orës 22:00 në Campo Ascolano, një qytet midis Romës dhe Pomezias, në jug të kryeqytetit. Shpërthimi dëmtoi edhe makinën tjetër të familjes, e cila zakonisht përdorej nga vajza, e cila e kishte parkuar atë rreth orës 21:40.
Ndërtesa e gazetarit u dëmtua gjithashtu nga jashtë, por për fat të mirë nuk pati viktima ose të lënduar. Sigfrido Ranucci foli me Corriere della Sera pak pas orës 2:00 të mëngjesit në telefon: Vajza ime kaloi para makinës sime disa minuta para shpërthimit, ata mund ta kishin vrarë…
Sipas prezantuesit, mund të mos jetë rastësi që disa ditë më parë shpalla temat e hetimeve të reja të Report.
"Dy pajisje shpërthyese", shkroi ai në postimin e tij, shkatërruan makinat e parkuara para shtëpisë së tyre në Campo Ascolano, pak jashtë Romës.
Karabinierët dhe zjarrfikësit shkuan në vendngjarje për të shuar flakët që kishin përfshirë makinat dhe për të siguruar zonën. Shkencëtarët mjeko-ligjorë gjithashtu ndërhynë. Ranucci raportoi se "u përdor të paktën një kilogram eksploziv".
Shpërthimi mund të kishte vrarë: Programi Report i referohet në mënyrë të qartë në profilet e tij në mediat sociale shpërthimit të "një lëndë shpërthyese të vendosur nën makinën e gazetarit" dhe shpjegon se shpërthimi mund të ketë vrarë.
"Makina shpërtheu", thuhet në të duke shtuar e ka dëmtuar gjithashtu makinën tjetër të familjes dhe shtëpinë ngjitur.
Zyra e prokurorit kompetent ka filluar hetimet dhe ka njoftuar Prefektin. Fuqia e shpërthimit ishte e tillë që mund të kishte vrarë këdo që kalonte në atë moment.
Antimafia po heton: Prokurorët antimafia të Romës po hetojnë ngjarjet në Pomezia. Aktualisht, prokurori i DDA-së, Carlo Villani, i koordinuar nga zëvendësprokurorja Ilaria Calò, po vazhdon me akuzat për dëmtim, të rënduar nga metodat mafioze, në pritje të raporteve fillestare nga policia që ndërhyri.
Ngjarja po trajtohet me prioritet të lartë nga hetuesit, për shkak të profilit të lartë të gazetarit dhe natyrës së punës së tij hetimore.
