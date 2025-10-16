Zbardhet vrasja e pronarit grek dhe punëtorit shqiptar. 22-vjeçari tregon gjithçka ndodhi

Greqi, 16 tetor 2025 – Janë zbardhur dëshmitë e 22-vjeçarit të arrestuar si bashkëpunëtor në vrasjen e pronarit të një kampingu në Finikounda dhe punëtorit të tij shqiptar. I riu ka rrëfyer para policisë rolin e tij dhe të bashkëpunëtorit, një 22-vjeçar greko-britanik, i cilësuar si autori kryesor i krimit.
Sipas dëshmisë së tij, në vitin 2022 ai ishte takuar me nipin e viktimës në një dyqan ushqimesh të shëndetshme në Athinë, ku punonte. Më pas, gjatë verës së atij viti, i kërkoi t’i siguronte strehim në kampingun në Finikounda.
Gjatë qëndrimit atje, ai pretendon se 68-vjeçari, pronari i kampingut, e abuzoi seksualisht dhe më pas i dha 400 euro për të mos folur. Pas kësaj ngjarjeje, ai u kthye në Athinë dhe, sipas deklarimeve, u përfshi në përdorimin e drogës për shkak të traumës.
Ai i ka treguar bashkëpunëtorit se kishte tentuar dy herë ta shantazhonte të moshuarin për para, por pa rezultat. Në rrëfimin e tij, 22-vjeçari tregon se shoku greko-britanik i tha: “Do ta detyroj me armë të dorëzojë portofolin, do ta rregulloj unë këtë punë.”
Mbrëmjen e 4-5 shtatorit, dy të rinjtë u nisën nga Athina drejt Kalamatës me një motor “Honda” të bardhë. Ata qëndruan në një hotel duke përdorur të dhënat e 22-vjeçarit greko-britanik dhe morën me vete një kuti kitare ku ndodheshin një paruke bjonde dhe një revolver argjendi.
Sipas dëshmisë, në kamping hyri vetëm shoku britanik, i maskuar me paruke, ndërsa ai priste jashtë në motor. Pak minuta më pas, dëgjoi pesë ose gjashtë të shtëna dhe britma për ndihmë. Autori i dyshuar doli me nxitim dhe i tha: “Hip pas, unë do të ngas.”
Pas arratisjes, 22-vjeçari rrëfen se zbriti disa kilometra më tej, ndërroi rrobat dhe u largua në këmbë dhe me not drejt Kalamatës, nga ku mori një autobus për Athinë.
Policia greke po heton më tej për rolin e secilit dhe motivet e sakta të krimit, ndërsa pritet riklasifikimi i akuzave bazuar në deklarimet e reja.
