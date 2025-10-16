Dhunoi një punonjës të policisë, disiplina pezullon gjatë portierin e Tërbunit

Komisioni i Disiplinës dhe Etikës ka pezulluar me një vit portierin e Tërbunit, Brajan Marku.
Marku dhunoi një punonjës të Policisë Bashkiake të Kukësit, në fundin e sfidës së Kupës, mes Kukësit dhe Tërbunit.Për këtë rast, ai u arrestua nga policia këtë mesjavë.
Ky episod nuk i shkon aspak përshtat lojës më të ndjekur, ndërsa kthen futbollin shpiptar shumë vite mbrapa.
Vendimi i Komisionit të Disiplinës:
Lojtari i KF Tërbuni, Brajan Marku, për sjellje të dhunshme që cënon reputacionin e sportit të futbollit dhe të gjithë pjesëmarrësve të saj, në bazë të neneve 13/2/d, 14/1/i dhe 32 të KDE, dënohet me 1 (një) vit pezullim nga veprimtaritë.
