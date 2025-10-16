Pas telefonatës, Trump njofton takim me Putinin në Hungari për t’i dhënë fund luftës në Ukrainë

Uashington, 16 tetor 2025 – Presidenti amerikan Donald Trump ka reaguar pas telefonatës me Vladimir Putinin, duke bërë të ditur se të dy liderët do të takohen së shpejti në Budapest.
Në një postim në Truth Social, Trump e përshkroi bisedën telefonike si “të mirë dhe produktive” dhe theksoi se javën e ardhshme këshilltarë të nivelit të lartë nga të dy vendet do të zhvillojnë takime paraprake.
“Së pasmi, unë dhe Presidenti Putin do të takohemi në një vend të rënë dakord, në Budapest të Hungarisë, për të parë nëse mund t’i japim fund kësaj lufte ‘të palavdishme’ midis Rusisë dhe Ukrainës”, deklaroi Trump.
Takimi, nëse realizohet, pritet të jetë një prej zhvillimeve më të rëndësishme diplomatike lidhur me konfliktin në Ukrainë.
