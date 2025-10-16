Shqiptari kapet me laborator droge në Itali

ITALI- Autoritetet italiane kanë zbuluar një laborator droge që drejtohet nga një shqiptarë. Operacioni ka çuar në arrestimin e 11 personave dhe sekuestrimin e 10 kg kokainë, hashash, mariuanë dhe 40 mijë eurove cash. Siç raportojnë mediat italiane aksioni u zhvilliua në zonat e Aprilia, Teramo dhe Abruzzo. Në aksionin e parë katër persona u arrestuan në flagrancë, ku mes tyre ishte edhe shqiptari që drejtonin laboratorin e paketimit të kokainës në Aprilia.
Gjithashtu u kryen dhjetë kontrolle shtëpish, me mbështetjen e Skuadrave Fluturuese të Pescarës dhe Latinës. Operacioni përfshinte qytetet e Lancianos, Pescarës dhe Aprilias. Në Aprilia, policia sekuestroi 250 gramë kokainë dhe dy pistoleta nga shtëpia e një prej shqiptarëve. Po ashtu u morën dy masa paraprake – një në burg dhe një nën arrest shtëpiak.
Hetimi filloi pas një grabitjeje të kryer më 25 prill kundër një 20-vjeçari nga Chieti, që u sulmua nga një burrë dhe një grua për pazaret e prishura të drogës dhe borxhet e pretenduara, duke e plagosur rëndë me thikë. Hetuesit përcaktuan se sulmi lidhej me një borxh për drogë dhe se dy grabitësit drejtonin një bandë kriminale aktive në shitjen e kokainës, hashashit dhe marihuanës në sheshet e Chieti-t dhe Lanciano-s.
Gjatë hetimit, u identifikuan 11 të dyshuar, italianë dhe të huaj, dhe u sekuestrua një pistoletë me numrin serial të hequr. Pjesa tjetër e të ndaluarve u godit në aksionin e dytë. Shqiptari drejtonte laboratorin e kokainës, kurse një çift atë të hashashit e marijuanës.
26-vjeçarja Joyce Cocco dhe 32-vjeçari kubanez Amed Quesada, banorë të Santa Maria Imbaro, merreshin me kanabisin. Shqiptari u akuzua gjithashtu për prodhim dhe posedim të një arme zjarri. Gjithashtu, në burg nga një aksion i mëparshëm ishin 48-vjeçari shqiptar Elton Querreti dhe 37-vjeçari Alessandro Ceroli, nga Lanciano. Për më tepër, gjashtë persona janë akuzuar dhe gjykatësi do të vendosë për kërkesën për masa paraprake.
