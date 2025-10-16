Shoferi gjendet i pajetë brenda mjetit parkuar anë rrugës

Një burrë është gjendur i vdekur në një makinë të parkuar në xhepin e emergjencës në autostradën Fier-Vlorë, pranë fshatit Bishan.
Rafael Pasha, banues në fshatin Starovë të Beratit dyshohet se ka ndërruar jetë për shkaqe natyrale.
Vlorë/Informacion paraprak
Sot, në aksin rrugor Levan-Vlorë, në afërsi të fshatit Bishan, brenda një automjeti tip “Volkswagen”, të ndaluar në xhepin anësor të autostradës, dyshohet se ka ndërruar jetë, për shkaqe natyrale, drejtuesi i këtij automjeti, shtetasi R. P., 36 vjeç, banues në Berat, i cili vuante nga sëmundja e epilepsisë.
Grupi hetimor vijon veprimet për zbardhjen dhe dokumentimin e plotë të rrethanave të ngjarjes.
