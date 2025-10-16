Gjykata e Lartë rrëzon rekursin e Ilir Metës për ndryshimin e masës së sigurisë

Ish presidenti dhe kreu i Partisë së Lirisë, Ilir Meta do të vijojë të qëndrojë në burg.
Gjykata e Lartë rrëzoi këtë të enjtë kërkesën e tij për ndryshim të masës së sigurisë.
"GJKKO 61007-00535-00-2025 ILIR METAJ Neni 246/6 dhe 260 i K.Pr.Penale. Mospranimin e rekursit të kërkuesit/të pandehurit Ilir Metaj, kundër vendimit nr. 165 (87-2025-253), datë 17.07.2025 të Gjykatës së Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar", thuhet në vendimin e Gjykatës.
