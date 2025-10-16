Dënohet me burg përjetë shqiptari që vrau bashkëshorten në Greqi

Athinë – Eduard Danaj, shtetas shqiptar i akuzuar për një krim të rëndë familjar në Greqi, është dënuar me burgim të përjetshëm nga autoritetet gjyqësore greke. Ai u shpall fajtor për vrasjen e bashkëshortes së tij, Enkelejda Danaj, ngjarje e ndodhur në maj 2024 në kryeqytetin grek.
Sipas vendimit të gjykatës, 50-vjeçari kishte vepruar me paramendim dhe nën ndikimin e motiveve xhelozie dhe kontrolli. Pas aktit, ai ishte larguar nga vendngjarja dhe kishte qëndruar përkohësisht në një hotel, ku më pas u arrestua nga policia.
Gjykata, përveç dënimit me burgim të përjetshëm, e gjobiti Danajn edhe me 5 mijë euro për mbajtje dhe përdorim të armës së ftohtë pa leje.
Në sallën e gjyqit, një nga momentet më prekëse ishte dëshmia e vajzës 22-vjeçare të çiftit, e cila pas humbjes së nënës ka marrë përsipër rritjen e vëllait të saj më të vogël.
