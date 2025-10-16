Aksident në tunelin e Skërficës, dy të plagosur në spital

Delvinë – Dy persona mbetën të plagosur si pasojë e një aksidenti rrugor të ndodhur paraditen e së enjtes në aksin Kardhiq–Delvinë, pranë daljes së tunelit të Skërficës.
Ngjarja ndodhi kur një automjet tip Mercedes-Benz, me targë AB848UI, drejtuar nga Denis Metaj, 37 vjeç, banues në Vlorë, doli nga rruga dhe u përplas me murin mbrojtës anësor. Përplasja shkaktoi dëmtime për Metajn dhe pasagjerin në mjet, Hati Rakipaj, 21 vjeç, gjithashtu nga Vlora.
Sipas të dhënave spitalore, Metaj ka pësuar plagë në fytyrë si pasojë e thyerjes së xhamit, ndërsa Rakipaj ka marrë një frakturë në këmbë. Të dy u transportuan fillimisht në Spitalin e Sarandës dhe më pas pritet të dërgohen në Spitalin Rajonal të Vlorës për trajtim të specializuar. Mjekët bëjnë me dije se ata janë jashtë rrezikut për jetën.
Policia Rrugore e Sarandës ka nisur hetimet për të përcaktuar shkaqet e aksidentit. Testi i alkoolit për drejtuesin e mjetit ka rezultuar negativ.
