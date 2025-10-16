Dyshohet se vrau biznesmenin italian, Kamber Sulçaj shkoi në komisariat me armën e krimit. Ja çfarë tha para efektivëve

Gjirokastër – Kamber Sulçaj, 48 vjeç, i dyshuar si autor i vrasjes së biznesmenit italian Edoardo Sarchi në zonën e Tepelenës, është vetëdorëzuar në ambientet e Policisë së Gjirokastrës. Sipas burimeve zyrtare, ai ka shkuar në komisariat i pajisur me armën e gjahut, me të cilën dyshohet se është kryer krimi, si dhe me lejen e saj.
Ngjarja për të cilën akuzohet ka ndodhur pas mesnatës së 26 shtatorit, në vendin e quajtur “Qafa e Dilanit”, në aksin “Nivicë–Salari”. Nga të shtënat humbi jetën shtetasi italian Edoardo Sarchi, ndërsa është raportuar se në momentin e ngjarjes ndodheshin edhe persona të tjerë dhe automjete në zonë, çka e bën ngjarjen me rrezikshmëri të lartë për jetën e shumë personave.
Gjatë paraqitjes së tij në polici, Sulçaj ka refuzuar të japë shpjegime për motivet apo rrethanat e krimit, duke deklaruar: “Nuk do të jap asnjë shpjegim sot, por në një fazë të mëvonshme dhe në prezencë të avokatit”.
Ndaj tij ishte lëshuar më herët masa e sigurisë “Arrest në burg” nga Gjykata e Gjirokastrës. Arrestimi i tij është ekzekutuar nga specialistët për Hetimin e Krimeve të Rënda të DVP Gjirokastër, ndërsa materialet janë referuar në Prokurori për vijimin e hetimeve.
Sulçaj akuzohet për veprat penale: “Vrasja në rrethana të tjera cilësuese”, “Mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve, armëve shpërthyese dhe i municionit” si dhe “Prodhimi dhe shitja e narkotikëve”.
Njoftimi i Policisë: Vetëdorëzohet shtetasi K. S., autor i dyshuar i vrasjes për motive të dobëta, të shtetasit italian, E. S., trupi i pajetë i të cilit u gjet në vendin e quajtur “Qafa e Dilanit”, pas mesnatës së datës 26.09.2025.
Shtetasi K. S. gjithashtu dorëzoi armën e gjahut (me vjaska), me të cilën dyshohet se kreu krimin, si dhe lejen që kishte për posedimin e saj.
Specialistët për Hetimin e Krimeve të Rënda të DVP Gjirokastër kryen veprimet procedurale për ekzekutimin e masës së sigurisë “Arrest në burg”, caktuar nga Gjykata e Gjirokastrës, në mungesë, për shtetasin K. S., 48 vjeç, banues në fshatin Mesaplik, Vlorë, i akuzuar për veprat penale “Vrasja në rrethana të tjera cilësuese”, në mënyrë të rrezikshme për jetën e shumë personave, “Mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve, armëve shpërthyese dhe i municionit” dhe “Prodhimi dhe shitja e narkotikëve”.
Nga hetimet dyshohet se shtetasi K. S. ka qëlluar me armë gjahu me vjaska, në drejtim të shtetasit E. S., shtetasve që shoqëronin këtë të fundit dhe automjeteve të tyre, në aksin "Nivicë-Salari", ku si pasojë e të shtënave, humbi jetën shtetasi E. S..
Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë së Gjirokastrës, për veprime të metejshme.
