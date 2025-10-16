Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Nëna denoncon zhdukjen e djalit
Transmetuar më 16-10-2025, 12:56

Një 30-vjeçar rezulton i zhdukur prej dy ditësh.

Denoncimi është bërë nga nëna e tij, e cila thotë se djali i saj 30 vjeç është larguar nga banesa në Shkozë në datën 14 tetor dhe nuk është kthyer më.

Policia thotë se po punon për gjetjen e tij, ndërsa materialet procedurale iu referuan Prokurorisë së Tiranës, për veprime të mëtejshme.

“Më datë 15.10.2025, shtetasja L. Gj. kallëzoi se më datë 14.10.2025, është larguar nga banesa djali i saj, shtetasi E. A., 30 vjeç, banues në Shkozë. Punohet për gjetjen e tij”, thotë policia.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...