Nëna denoncon zhdukjen e djalit

Një 30-vjeçar rezulton i zhdukur prej dy ditësh.
Denoncimi është bërë nga nëna e tij, e cila thotë se djali i saj 30 vjeç është larguar nga banesa në Shkozë në datën 14 tetor dhe nuk është kthyer më.
Policia thotë se po punon për gjetjen e tij, ndërsa materialet procedurale iu referuan Prokurorisë së Tiranës, për veprime të mëtejshme.
“Më datë 15.10.2025, shtetasja L. Gj. kallëzoi se më datë 14.10.2025, është larguar nga banesa djali i saj, shtetasi E. A., 30 vjeç, banues në Shkozë. Punohet për gjetjen e tij”, thotë policia.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd