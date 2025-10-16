Ironizon Korreshi: Po kryeministri ku është? Mos ka nisur punë të dytë ‘Infermier’ si Bajromi?

TIRANË- Deputeti i opozitës Saimir Korreshi ka ironizuar ditën e sotme kryeministrin Edi Rama. Gjatë fjalës së tij në Kuvend, Korreshi pyeti me ironi nëse dhe Rama ka nisur punë si Infermier, duke qenë se presidenti punon si konsulent mjekësor.
“Duke qenë se na duhet të zbatojmë rregulloren, do ju drejtohemi i nderuar’. Marr shkas nga fjala mallëngjyese e ministrit se na bëri ‘Skënderbe’ dhe e kryetarit të grupit që na kujtoi ca tifozë serbë. Pyes një pjesë të tifozerisë tjetër; po kryeministri ku është? Mos ka nisur punë të dytë ‘ Infermier’ si Bajromi. Dhe e dyta, t’i kthejë përgjigje kryeministrit të Kosovës mbi gjykatën speciale dhe qëndrimet që ka mbajtur, se po e pyet ai që andej,” tha Korreshi.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd