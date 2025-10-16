Erion Alibej rrëfen në gjykatë përfshirjen në disa vrasje: ‘Doja me çdo kusht Talo Çelën’!

I penduari i drejtësisë, Erion Alibej, ka dhënë dëshmi të reja gjatë seancës gjyqësore në Gjykatën e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (GJKKO), në lidhje me dosjen “Plumbi i Artë”. Ai ka pranuar përfshirjen në disa vrasje të bujshme, duke përfshirë edhe financimin e atentatit ndaj Dorjan Shkozës.
Në dëshminë e tij, Alibej deklaroi se ka kërkuar ekzekutimin e Shkozës pasi dyshonte se ai kishte marrë pjesë në vrasjen e familjarëve të tij, dhe se qëllimi përfundimtar ishte eliminimi i Talo Çelës. Ai përmendi gjithashtu përfshirjen në vrasjet e Besian dhe Viktor Haxhia, Emiljano Ramazanit, Regis Runajt dhe Bujar Çelës.
“Jam financues në vrasjen e Dorjan Shkozës. Jam pjesëmarrës në vrasjen e Besian dhe Viktor Haxhia. Në vrasjen e Emiljano Ramazanit dhe Regis Runajt. Dhe në vrasjen e Bujar Çelës,” deklaroi Alibej në sallën e gjyqit.
Sipas tij, informacionet për përfshirjen e Shkozës i janë dhënë nga Nuredin Dumani, bashkëpunëtori tjetër i drejtësisë në këtë dosje, të cilit i kishte besuar pasi të dhënat përputheshin me rrethanat e krimit. Ai pohoi se nuk kishte parë dokumente, por besoi versionin e Dumanit.
Alibej pranoi gjithashtu se ka qenë përdorues i aplikacionit të koduar “Enchro Chat”, të njohur për përdorim nga grupet kriminale, që nga koha kur ai u hodh në treg, rreth viteve 2016-2017.
Dëshmia e tij vjen si pjesë e procesit gjyqësor ndaj disa të pandehurve të dosjes “Plumbi i Artë”, ku Prokuroria e Posaçme (SPAK) ka ngritur akuza për vrasje të shumta, atentate të mbetura në tentativë dhe vjedhje me dhunë. Çështja është ndërtuar kryesisht mbi rrëfimet e Nuredin Dumanit, i cili ka zbardhur një seri krimesh të kryera gjatë dekadës së fundit nga grupe të strukturuara kriminale.
Procesi vijon në GJKKO, ndërsa priten dëshmi të tjera nga të penduarit dhe të pandehurit e tjerë të përfshirë.
