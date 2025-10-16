Shoferi humb kontrollin e automjetit e godet murin anësor të rrugës, humb jetën pasagjeri

FUSHË KRUJË- Një aksident i rëndë me pasojë vdekjen e një 44-vjeçari ka ndodhur në orët e para të mëngjesit të sotëm në Fushë Krujë. Policia bën me dije se aksidentin ndodhi rreth orës 5 të mëngjesit, ku 58 vjeçari me iniciale N.K, dyshohet se ka humbur kontrollin e automjetit që drejtonte, duke u përplasur me murin anësor të rrugës. Nuk dihen ende shkaqet e këtij aksidenti, sakaq policia po punon për zbardhjen e plotë të tyre.
