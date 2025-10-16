Tre shenjat më me fat të ditës – e enjte, 16 tetor 2025

Peshqit fitojnë me ndjeshmëri dhe intuitë, Akrepi me forcë e guxim, ndërsa Luani me vetëbesim e dritë të brendshme. Për këto tre shenja, e enjtja është ditë për të vepruar, për të ndërtuar dhe për të fituar
Sot qielli favorizon iniciativën, guximin dhe hapjen ndaj mundësive të reja. Yjet shpërblejnë ata që veprojnë me zemër, duke sjellë frymëzim në punë dhe ndjenja të ngrohta në dashuri. Këto janë tre shenjat që shkëlqejnë më shumë sot:
1. Peshqit
Një ditë që premton sukses të prekshëm. Hëna dhe Dielli punojnë në harmoni për të të dhënë qartësi, fat dhe frymëzim. Në dashuri, çdo mosmarrëveshje zgjidhet me fjalë të buta dhe afërsi, ndërsa në punë mund të marrësh një lajm që ndryshon ecurinë e projekteve. Sot mund të ndihesh më i sigurt se kurrë në drejtimin që ke zgjedhur. Çdo ide që lind – nëse e ndjek me vendosmëri – do të të sjellë fitime dhe vlerësim.
—
2. Akrepi
Energjia e Jupiterit të mbështet fuqishëm dhe Venusi përgatitet të të dhurojë emocione të reja. Është një ditë e përshtatshme për vendime që kërkojnë guxim: mund të nisësh një projekt të ri, të bësh një ndryshim në karrierë ose të afrosh dikë që të mungon. Ke forcën e brendshme për të tërhequr suksesin dhe për të fituar besimin e njerëzve përreth. Në dashuri, joshja jote është e padiskutueshme.
—
3. Luani
Lëvizja e Hënës në shenjën tënde të jep karizmë dhe shtysë për veprim. Edhe nëse kohët e fundit je ndier i lodhur, sot rifiton energjinë e dikurshme. Mund të marrësh një propozim interesant në punë ose të fitosh vëmendjen e dikujt që të pëlqen. Dita sjell rikthim të vetëbesimit dhe mundësi për të treguar se sa vlen. Fati është në anën tënde, mjafton ta përqafosh me buzëqeshje. /noa.al
Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd