Arabia Saudite shpërblehet me nga 1 milion euro për kualifikimin në Botëror!

ARABI SAUDITE – Arabia Saudite ka siguruar zyrtarisht pjesëmarrjen në Kampionatin Botëror 2026, pas barazimit pa gola (0-0) ndaj Irakut në ndeshjen e fundit të raundit të katërt të kualifikueseve aziatike. Rezultati i barabartë i mjaftoi ekipit arab për të ruajtur vendin e parë në Grupin B, falë epërsisë në golat e shënuar.
Sipas të përditshmes Asharq Business, çdo futbollist i përfaqësueses saudite do të marrë një shpërblim rreth një milion euro për kualifikimin në Botërorin e ardhshëm. Shpërblimi do të financohet nga princi Abdulaziz bin Turki Al Faisal, ministër i sportit i Arabisë Saudite, si shenjë mirënjohjeje për suksesin e ekipit kombëtar.
Ky kualifikim shënon pjesëmarrjen e shtatë të Arabisë Saudite në një Kampionat Botëror dhe të tretën radhazi, duke konfirmuar stabilitetin dhe progresin e futbollit saudit në nivel ndërkombëtar. Performanca më e mirë e tyre mbetet ajo e vitit 1994, kur arritën deri në të tetat e finales.
Kupa e Botës 2026 do të zhvillohet nga 11 qershor deri më 19 korrik, në Shtetet e Bashkuara, Kanada dhe Meksikë. Arabia Saudite synon të përsërisë, e ndoshta të tejkalojë, suksesin historik të mëparshëm, duke përfaqësuar me krenari Lindjen e Mesme në arenën më të madhe të futbollit botëror.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd