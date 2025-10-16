Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Arabia Saudite shpërblehet me nga 1 milion euro për kualifikimin në Botëror!
Transmetuar më 16-10-2025, 08:39

ARABI SAUDITE – Arabia Saudite ka siguruar zyrtarisht pjesëmarrjen në Kampionatin Botëror 2026, pas barazimit pa gola (0-0) ndaj Irakut në ndeshjen e fundit të raundit të katërt të kualifikueseve aziatike. Rezultati i barabartë i mjaftoi ekipit arab për të ruajtur vendin e parë në Grupin B, falë epërsisë në golat e shënuar.

Sipas të përditshmes Asharq Business, çdo futbollist i përfaqësueses saudite do të marrë një shpërblim rreth një milion euro për kualifikimin në Botërorin e ardhshëm. Shpërblimi do të financohet nga princi Abdulaziz bin Turki Al Faisal, ministër i sportit i Arabisë Saudite, si shenjë mirënjohjeje për suksesin e ekipit kombëtar.

Ky kualifikim shënon pjesëmarrjen e shtatë të Arabisë Saudite në një Kampionat Botëror dhe të tretën radhazi, duke konfirmuar stabilitetin dhe progresin e futbollit saudit në nivel ndërkombëtar. Performanca më e mirë e tyre mbetet ajo e vitit 1994, kur arritën deri në të tetat e finales.

Kupa e Botës 2026 do të zhvillohet nga 11 qershor deri më 19 korrik, në Shtetet e Bashkuara, Kanada dhe Meksikë. Arabia Saudite synon të përsërisë, e ndoshta të tejkalojë, suksesin historik të mëparshëm, duke përfaqësuar me krenari Lindjen e Mesme në arenën më të madhe të futbollit botëror.

