Radha e Venezuelës/ Trump urdhëron CIA-n të kryejë operacione të fshehta për t’i dhënë fund regjimit të Maduros

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, konfirmoi të mërkurën se ka autorizuar operacione të fshehta të CIA-s në Venezuelë , duke shënuar një përshkallëzim të madh në fushatën e presionit të SHBA-së kundër regjimit të Nicolas Maduros .
Pranimi i Trump, raportoi Reuters, vjen pasi New York Times raportoi urdhrin e klasifikuar presidencial, duke cituar zyrtarë amerikanë të njohur me vendimin.
Administrata Trump thuhet se ka autorizuar CIA-n të kryejë operacione të fshehta në Venezuelë, të cilat mund të përfshijnë vrasje, operacione ndikimi dhe mbikëqyrje në Karaibe. Ky veprim është pjesë e një strategjie më të gjerë presioni të SHBA-së për të dobësuar dhe në fund të fundit për të larguar Maduron nga pushteti.
Autorizimi është i fundit në një seri veprimesh që kanë përfshirë tashmë sulme ushtarake amerikane ndaj anijeve në brigjet e Venezuelës, të cilat Uashingtoni i thotë se janë anije trafikimi droge . Të paktën 27 persona janë vrarë në operacione, thanë zyrtarët.
Duke folur me gazetarët, Trump shpjegoi se ai dha urdhrin për dy arsye kryesore: së pari, siç tha ai, Venezuela “po liron një numër të madh të të ndaluarve, përfshirë njerëz nga mjediset psikiatrike”, të cilët, sipas tij, po kalojnë ilegalisht në Shtetet e Bashkuara, “për shkak të politikës së kufijve të hapur”.
Një arsye e dytë, shtoi ai, është “sasia e madhe e drogës që hyn në Shtetet e Bashkuara nga Venezuela, kryesisht përmes rrugëve detare”. Trump vuri në dukje në mënyrë karakteristike: “Unë besoj se Venezuela po e ndjen presionin…”, duke shmangur megjithatë përgjigjen nëse CIA ka autoritetin për të neutralizuar vetë Maduron.
Konfirmimi i Trump vjen ndërsa forcat e armatosura amerikane e kanë forcuar ndjeshëm praninë e tyre në rajon. Përafërsisht 10,000 ushtarë janë në baza në Porto Riko dhe në anije zbarkimi, ndërsa Marina ka vendosur tetë anije luftarake dhe një nëndetëse në Karaibe.
Autorizimi i ri i CIA-s mbetet sekret, me zyrtarët amerikanë që flasin për një nga format më ekstreme të pushtetit ekzekutiv.
Strategjia e përgjithshme e Uashingtonit, e nënshkruar nga Sekretari i Shtetit Marco Rubio dhe Drejtori i CIA-s John Ratcliffe, synon të largojë Maduron, të cilin qeveria amerikane e quan “narko-terrorist”. Shtetet e Bashkuara po ofrojnë një shpërblim prej 50 milionë dollarësh për informacionin që çon në kapjen e tij.
Ratcliffe është zotuar ta bëjë agjencinë “më agresive” dhe “më pak të kujdesshme ndaj riskut”, dhe gjatë seancës dëgjimore në Senat ai deklaroi se CIA “do të shkojë atje ku askush tjetër nuk mund të shkojë dhe do të bëjë gjëra që askush tjetër nuk mund t’i bëjë”.
Edhe pse administrata Trump pretendon se regjimi i Maduros është i përfshirë në trafikun e drogës përmes organizatës kriminale Tren de Aragua, vlerësimi i agjencive të inteligjencës amerikane nuk e konfirmon këtë pretendim.
Historia e operacioneve të fshehta të CIA-s në Amerikën Latine është plot me kontradikta dhe rezultate të diskutueshme – nga përmbysja e Presidentit Arbenz në Guatemalë në vitin 1954 dhe pushtimi i dështuar i Gjirit të Derrave, deri te përfshirja e agjencisë në grushtin e shtetit kilian në vitin 1973 dhe mbështetja për Kontras në Nikaragua në vitet 1980.
