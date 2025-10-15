Nuk e grumbulloi Franca, djali i Zinedine Zidane do të luajë në Botëror me Afrikën

Luca Zidane, djali i legjendës së futbollit botëror Zinedine Zidane, është gati të shkruajë historinë e tij në arenën ndërkombëtare. Portieri i Granadës, 27-vjeçar, ka marrë thirrjen e parë zyrtare nga Kombëtarja e Algjerisë, duke zgjedhur të përfaqësojë vendin e origjinës së familjes së tij pas vendimit për të ndryshuar përfaqësim nga Franca.
I lindur në Marsejë dhe i formuar në akademinë e Real Madridit, Luca u prit si hero në Algjeri, pas vendimit të trajnerit Vladimir Petkovic për ta përfshirë në skuadër. Kjo ftesë vjen në një moment të veçantë, pasi Algjeria ka siguruar tashmë kualifikimin për Kupën e Botës 2026, që do të mbahet në SHBA, Kanada dhe Meksikë.
Në deklaratën e tij të parë pas mbërritjes në Algjeri, Zidane u shpreh i emocionuar dhe mirënjohës: “Jam shumë i lumtur që jam këtu. Është një krenari e madhe për mua dhe për familjen time. Gjyshi im është krenar dhe të gjithë më mbështesin. Do të jap gjithçka për t’i bërë njerëzit e Algjerisë të lumtur.”
Edhe pse Petkovic zgjodhi të aktivizojë Alexis Guendouz në fitoren 3–0 ndaj Somalisë, përfshirja e Zidanit në skuadër mbart një vlerë të madhe simbolike dhe sportive. Ai mund të debutojë në ndeshjen e fundit të kualifikueseve ndaj Ugandës, në stadiumin e Tizi Ouzou.
Zgjedhja e tij për të përfaqësuar Algjerinë ka një domethënie të thellë emocionale. Si djali i një kapiteni kampion bote, Luca dëshiron të krijojë identitetin e tij në arenën ndërkombëtare dhe të kontribuojë në suksesin e një skuadre që po tërheq gjithnjë e më shumë talente me origjinë algjeriane nga Evropa.
Aktualisht në formë të mirë me Granadën, ku ka qenë titullar në shtatë ndeshje këtë sezon, Luca Zidane shihet si një pretendent serioz për rolin e portierit titullar. Me qetësinë dhe lidershipin e tij, ai pritet të jetë pjesë kyçe e skuadrës që synon të lërë gjurmë në Botërorin e ardhshëm.
Emri “Zidane” duket se do të rikthehet edhe një herë në skenën më të madhe të futbollit botëror, këtë herë me një histori të re, por me të njëjtën trashëgimi të pasionit dhe krenarisë.
