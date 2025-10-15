Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Zbulohet një fermë që kultivonte kanabis në Bilisht. Shoqërohen në polici disa persona
Transmetuar më 15-10-2025, 19:48

Drejtoria Vendore e Policisë Korçë ka goditur një rast të kultivimit të lëndëve narkotike në ambiente të mbyllura.

Mësohet se pas informacioneve të mara, është bërë e mundur gjetja e këtij ambienti dhe sekuestrimi i disa rrënjëve lëndë narkotike të dyshuara kanabis sativa në një ambient të mbyllur në qytetin e Bilishtit.

Policia ka shoqëruar disa persona ndërsa pritet që të ketë arrestime të tjera në përfundim të veprimeve hetimore lidhur me këtë rast.

