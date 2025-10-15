Zbulohet një fermë që kultivonte kanabis në Bilisht. Shoqërohen në polici disa persona

Drejtoria Vendore e Policisë Korçë ka goditur një rast të kultivimit të lëndëve narkotike në ambiente të mbyllura.
Mësohet se pas informacioneve të mara, është bërë e mundur gjetja e këtij ambienti dhe sekuestrimi i disa rrënjëve lëndë narkotike të dyshuara kanabis sativa në një ambient të mbyllur në qytetin e Bilishtit.
Policia ka shoqëruar disa persona ndërsa pritet që të ketë arrestime të tjera në përfundim të veprimeve hetimore lidhur me këtë rast.
