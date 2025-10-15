BE jep arsyen pse Ursula von der Leyen nuk dha deklarata në Kosovë dhe Maqedoninë e Veriut

Prishtinë, 15 tetor 2025 – Presidentja e Komisionit Europian, Ursula von der Leyen, përfundoi vizitën në Kosovë pa mbajtur konferencë për media, duke thyer praktikën e zakonshme të prezantimeve publike gjatë turit të saj vjetor në Ballkanin Perëndimor. Njëjtë do të ndodhë edhe në Maqedoninë e Veriut.
Zëdhënësja e Komisionit Europian, Paula Pinho, shpjegoi se arsyeja lidhet me proceset zgjedhore në këto dy shtete.
Sipas saj, institucioni europian respekton një standard të brendshëm që shmang konferencat publike në vende ku janë duke u mbajtur ose pritet të mbahen zgjedhje, për të garantuar neutralitet dhe për të mos ndikuar në fushata politike.
“Arsyeja për mosmbajtjen e konferencës për media në Kosovë dhe në Maqedoninë e Veriut është për shkak të zgjedhjeve që janë në proces ose pritet të mbahen së shpejti, sipas praktikës së zakonshme”, tha Pinho për gazetën Express.
Gjatë vizitës në Prishtinë, von der Leyen zhvilloi takime me presidenten Vjosa Osmani dhe kryeministrin në detyrë Albin Kurti. Detajet e bisedimeve nuk u komunikuan publikisht nga BE-ja, por institucionet kosovare njoftuan se kanë ngritur çështjen e heqjes së masave ndaj Kosovës, avancimin e aplikimit për anëtarësim, Planin e Rritjes dhe hapat integrues drejt BE-së.
Ndërkohë, von der Leyen dërgoi vetëm një deklaratë të shkurtër në platformën X, ku përsëriti mbështetjen për integrimin e Ballkanit Perëndimor dhe i kërkoi Kosovës të përmbushë obligimet kyçe.
“Është e rëndësishme që Kosova të vazhdojë të ndërtojë institucione të forta, të ulë tensionet dhe të finalizojë hapat e nevojshëm për të përfituar nga Plani i Rritjes”, shkroi ajo.
Zyrtarët e Bashkimit Europian kanë theksuar se shmangia e konferencave publike në periudha zgjedhore është pjesë e një politike për të ruajtur paanshmërinë dhe për të mos ndikuar në opinionin publik të vendeve pritëse.
