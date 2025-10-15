E pazakontë! Arrestohet shqiptarja në itali. Akuzohet për bigami pasi u zbulua se kishte dy burra gjatë procedurës për leje qëndrimi

Një grua me origjinë shqiptare është arrestuar për bigami në Itali, pasi rezulton e martuar me dy burra, njërin në vitin 2004 dhe tjetrin së fundmi. Hetimet e kryera nga policia italiane zbuluan incidentin.
Hetimi thuhet se filloi pasi shqiptarja aplikoi për leje qëndrimi për arsye familjare. Ajo ishte martuar së fundmi me një burrë që banonte në Montecatini Terme. Megjithatë, gjatë hetimit doli se ajo ishte martuar edhe me një shtetas italian që nga viti 2004.
Pas këtij zbulimi, leja u pezullua dhe gruaja u arrestua për kryerjen e krimit të bigamisë.
Bigamia njihet si krim sipas nenit 556 të Kodit Penal italian, raporton gazeta italiane Il Messaggero.
Sipas ligjit, "Kushdo që, ndërsa është në një martesë civile, lidh një martesë tjetër, megjithëse me efekte civile, dënohet me një deri në pesë vjet burgim. I njëjti dënim zbatohet për këdo që, ndërsa është i pamartuar, martohet me një person në një martesë civile.
Dënimi rritet nëse autori i veprës penale e ka mashtruar personin me të cilin ai ose ajo ishte i martuar në lidhje me lirinë e tij ose të saj të statusit. Nëse martesa e lidhur më parë nga bigamisti shpallet e pavlefshme, ose martesa e dytë anulohet për arsye të tjera përveç bigamisë, krimi shuhet, edhe në lidhje me ata që morën pjesë në krim, dhe, nëse ka pasur një dënim, ekzekutimi i tij dhe efektet penale pushojnë."
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd