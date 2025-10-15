Zbulohet autori i dyshuar i vrasjes së biznesmenit grek dhe shqiptarit në Foinikounta

Policia greke ka identifikuar dhe arrestuar autorin e dyshuar të vrasjes së dyfishtë që tronditi zonën e Foinikountas disa ditë më parë. Sipas burimeve zyrtare, bëhet fjalë për një 22-vjeçar nga Kallithea, ndërsa është arrestuar edhe një person tjetër si bashkëpunëtor në krim.
Të dy të dyshuarit kishin njohje të mëparshme me viktimat përmes punës sezonale dhe, sipas hetuesve, kanë dhënë dëshmi kontradiktore gjatë marrjes në pyetje.
Autoritetet dyshojnë se pas ngjarjes fshihet një porositës i tretë, ende i paidentifikuar, i cili mund të zbulohet përmes analizës së komunikimeve telefonike përpara dhe menjëherë pas vrasjes.
Një dëshmitar kyç, nipi i njërës prej viktimave, ka deklaruar se e ka njohur autorin kryesor ditën e ngjarjes, por jo bashkëpunëtorin e tij.
Hetuesit po analizojnë gjithashtu një telefonatë të dyshimtë të bërë nga një kamping pranë vendngjarjes, që dyshohet se mund të çojë në identifikimin e porositësit të vërtetë të krimit.
