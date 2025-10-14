Shpërthen në flakë një mjet në aksin Librazhd-Prrenjas. Shoferi hidhet në momentet e fundit

Bushtricë, 14 tetor 2025 – Një automjet është përfshirë nga flakët mbrëmjen e së martës, teksa ishte në lëvizje në aksin kombëtar Librazhd–Prrenjas, në zonën e njohur si Bushtricë. Mjeti, që sipas të dhënave paraprake funksiononte me benzinë dhe gaz, u dogj plotësisht brenda pak minutash.
Drejtuesi i automjetit ka arritur të dalë në kohë dhe ka shpëtuar pa lëndime. Ai dyshohet të jetë një emigrant që po udhëtonte drejt vendlindjes për të vizituar familjen.
Në vendngjarje ndërhynë me shpejtësi zjarrfikësit e Bashkisë Librazhd, të cilët lokalizuan dhe shuan zjarrin në kohë rekord, duke parandaluar përhapjen e flakëve dhe shmangien e një tragjedie të mundshme.
Shkaqet e incidentit mbeten ende të paqarta. Dyshohet se një defekt teknik në sistemin e gazit mund të ketë shkaktuar zjarrin. Grupi hetimor dhe shërbimet përkatëse ndodhen në terren dhe po punojnë për zbardhjen e plotë të ngjarjes.
