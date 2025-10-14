Vrasja e pronarit të kampingut dhe punëtorit shqiptar, bashkëpunëtori tregon emrin kush qëlloi

GREQI- Detaje të reja kanë dalë në dritë në rastin e vrasjes së dyfishtë në Finikounda, pas arrestimit të një 22-vjeçari që dyshohet se është bashkëpunëtor i autorit. I riu pretendon se fillimisht kishte shkuar në Finikounda vetëm, duke u përpjekur të frikësonte pronarin e kampingut me një pistoletë ajrore me qëllim që t’i zhvaste para. Përpjekja e tij, siç pretendoi ai, dështoi dhe ai u kthye në Athinë.
Pasi u kthye, ai i ka rrëfeu mikut të tij çfarë kishte ndodhur dhe i sugjeroi që të zbrisnin së bashku në Finikounda për të kërcënuar pronarin. Dy të rinjtë udhëtuan përsëri për në Mesinia dhe mbërritën në kampingun ku po qëndronte viktima. 22-vjeçari pohoi se, me të mbërritur në vendngjarje, miku i tij hyri vetëm në kamping, duke mbajtur armën, ndërsa priste jashtë.
Sipas të njëjtit version, dy të rinjtë u larguan menjëherë nga vendi i ngjarjes dhe u larguan nga zona. Gjithashtu avokati i 22-vjeçarit, Charalambos Lykoudis, foli për çështjen, duke thënë se nuk kishte motiv financiar për sulmin, si dhe se qëllimi i dy personave që ndodheshin në motor ishte ta frikësonin dhe t’i zhvatnin paratë.
Konkretisht, avokati i 22-vjeçarit tha: "Ai doli vullnetarisht dhe u vu në dispozicion të drejtësisë. Ai është një shtetas 22-vjeçar pa sjellje të mëparshme kriminale. Ai nuk ka asnjë lidhje familjare me viktimën dhe nuk ka asnjë motiv financiar dhe çfarë është dëgjuar deri më sot. Nuk ka çështje nxitjeje morale. Gjithçka që është dëgjuar deri më sot për çështje financiare nuk korrespondon me realitetin. Ai ishte pasagjer në motor nga e shtëna e njohur, është fëmija me pantallona të shkurtra në sediljen e pasme."
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd