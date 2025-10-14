Kosova, Foda i lumtur: Fitore e merituar, gjërat shkuan sipas planit në Suedi

Tekniku i Kosovës, Franko Foda u shpreh i lumtur për fitoren 0-1 ndaj Suedisë, sukses ky që e afron edhe më shumë me Play Off të Botërorit.
“Ishte një ndeshje shumë e vështirë për ne, por fatmirësisht fituam. E tëra ndodhi farë planit që të mbrohemi më mirë dhe të dalim me kundërsulme, mendoj se në fundin e pjesës së parë ishte dashur të shënonim për 2-0, ku ndoshta pastaj do të ishim më të qetë.
Në pjesën e dytë nuk luajtëm mirë si në pjesën e parë. Në 15 minutat e parë funksionuam mirë, por pastaj Suedia na bëri presion shumë të lartë, përreth 30 minuta ishim në atë situatë ku vetëm fati na shpëtoi. Jam krenar për këtë skuadër, me këta futbollistë dhe luftën që bënë për t’i marrë tre pikë”.
