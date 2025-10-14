‘Diella’ në qeli, pjesë e gjyqit ndaj Ilir Beqajt për ‘Sterilizimin’

Në procesin gjyqësor që po zhvillohet në Gjykatën e Posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar (GJKKO) ndaj ish‑ministrit Ilir Beqaj për aferën e “Sterilizimit”, janë shfaqur vështirësi proceduriale që kanë krijuar debat mbi përshkrimin e akuzës dhe trajtimin e materialeve të dosjes.
Beqaj ka pohuar se gjatë seancës paraprake nuk është njoftuar zyrtarisht për rikualifikimin e akuzës nga shpërdorim detyre në “vjedhje duke shpërdoruar detyrën në kuadër të grupi të strukturuar kriminal” dhe ka kërkuar që “Diella” (një pajisje elektronike që përdoret për dëgjimin e CD-ve me audio‑regjistrime) të jetë në burg për t’u përdorur për dëgjimin e materialeve.
Ai ka kritikuar procesverbalet që i janë dhënë, duke i quajtur “të paplota”, ndërsa gjyqtarja ka argumentuar se ç’është e nevojshme janë ofruar CD-të me regjistrimet. Beqaj madje citon një moment nga seanca ku pyeti se “sa ka vjedhur”, dhe sipas tij gjyqtarja i është përgjigjur duke iu referuar faktit që ai është informaticien dhe vëmendshëm në seancë.
Në zhvillimet e fundit, gjykata ka shtyrë seanca për t’u dhënë kohë palëve që të njohin materialet dhe dokumentacionin e ri, ndërsa Beqaj ka refuzuar të përfitojë gjykimin e shkurtuar, duke insistuar që të trajtohet në procedurë të zakonshme dhe që të jetë në dijeni të plotë të akuzave që i rëndojnë.
