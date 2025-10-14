Mjeku Dervish Hasi dënohet me 15 muaj burg

Gjykata e Tiranës ka dënuar me 15 muaj burg mjekun kirurg Dervish Hasi, i cili ishte marrë fillimisht i pandehur për akuzën e pornografisë, por në përfundim të gjykimit, vepra penale është rikualifikuar si “dhunë në familje”.
Sipas dosjes gjyqësore, Hasi kishte krijuar një marrëdhënie me një vajzë të mitur, e cila dyshohet se ishte vetëm 16 vjeçe në kohën kur shkonte në banesën e tij për disa ditë rresht. Hetimet tregojnë se mjeku kishte njohur të miturën që në moshën 14-vjeçare dhe e kishte prezantuar atë si bashkëshorten e tij të katërt.
Në banesën e tij, Dervish Hasi bashkëjetonte me tre gra të tjera. Ai njihet gjithashtu si besimtar mysliman dhe ka ushtruar prej vitesh profesionin e mjekut kirurg.
Autoritetet kanë nisur hetimet pas dyshimeve për marrëdhënie të papërshtatshme me të miturën, ndërsa konfirmimi i tyre pritet përmes ekspertizës mjeko-ligjore. Megjithatë, gjykata vendosi që dënimi të jepet për veprën penale të dhunës në familje, e cila është e dënueshme sipas Kodit Penal.
Vendimi është i formës së prerë në shkallën e parë, ndërsa mbetet për t’u parë nëse pala mbrojtëse do ta apelojë në instancat më të larta të drejtësisë.
