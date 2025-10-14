Operacioni “Fast” në Elbasan: 14 persona në pranga, sekuestrohen armë, pajisje policore dhe para

Elbasan, 14 Tetor 2025
Policia e Elbasanit, nën drejtimin e Prokurorisë, ka finalizuar operacionin policor të koduar “Fast”, pas administrimit të menjëhershëm të informacioneve të siguruara në rrugë operative, me qëllim goditjen e veprimtarisë kriminale në fushën e armëmbajtjes pa leje.
Si rezultat i operacionit, i zhvilluar në bashkëpunim me Forcën e Posaçme “Shqiponja” dhe Forcën e Posaçme Operacionale, u sekuestruan:
3 armë zjarri të tipit pistoletë dhe municion luftarak;
Dorezë elektroshoku (neuroparalizuese);
4 radio të ngjashme me ato të Policisë;
Jelek me mbishkrimin “Policia”;
Objekte në formë pistolete, sinjalizues metalik, thikë, shkop metalik;
Shuma parash, 4 automjete, 13 celularë dhe një DVR.
Në kuadër të operacionit, u arrestuan në flagrancë 14 shtetas, të kapur në një lokal në fshatin Bradashesh, ku u gjetën armët dhe sendet e sipërpërmendura.
Të arrestuarit janë: E. T. (39 vjeç), H. M. (25 vjeç), A. K. (49 vjeç), M. S. (47 vjeç), B. M. (53 vjeç), J. M. (30 vjeç), A. D. (49 vjeç), E. D. (29 vjeç) – banues në Tiranë; T. Z. (52 vjeç), S. M. (46 vjeç), E. C. (36 vjeç), E. C. (32 vjeç), B. H. – banues në Itali, si dhe një 17-vjeçar, djali i shtetasit T. Z.
Sipas Policisë, personat e arrestuar kanë precedentë penalë të mëparshëm në fushën e krimeve kundër personit dhe narkotikëve, si dhe paraqesin rrezikshmëri të lartë shoqërore.
Gjatë kontrollit në banesat e tyre u gjetën dhe u sekuestruan sendet e tjera të mësipërme, ndërsa vijojnë hetimet për dokumentimin e plotë të veprimtarisë kriminale dhe për përcaktimin e përgjegjësisë penale të secilit prej të arrestuarve.
Materialet procedurale janë referuar Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Elbasan, për veprat penale:
“Prodhimi dhe mbajtja pa leje e armëve luftarake dhe municionit”
“Kundërshtimi i punonjësit të policisë së rendit publik”
“Moskallëzimi i krimit”
“Veprime që pengojnë zbulimin e së vërtetës”
“Përkrahja e autorit të krimit”
“Mbajtja pa të drejtë e uniformës” dhe
“Prodhimi, mbajtja, blerja apo shitja pa leje e armëve të ftohta”, të kryera në bashkëpunim.
