Tre shenjat më me fat të ditës – E martë, 14 tetor 2025. Sipas Paolo Fox

Tre shenjat më me fat të ditës:
1. Peshorja – Rifiton harmoninë dhe hapet ndaj mundësive të reja emocionale e profesionale.
2. Peshqit – Gjen qartësi dhe përfiton nga një fazë e artë për dashurinë dhe bashkëpunimin.
3. Akrepi – Forcohet në ndjenja dhe në plane të ardhshme, me mbështetje të fortë nga yjet.
Dita e sotme shënon një kthesë për disa shenja që po hyjnë në një fazë më të qetë dhe më të qëndrueshme.
Venusi ka ndryshuar pozicion dhe fillon të japë frytet e para në marrëdhënie dhe në jetën emocionale, ndërsa Hëna, aktive për disa shenja dhe më e butë për të tjerat, ndihmon në krijimin e ekuilibrit mes arsyes dhe ndjenjave.
Tre shenjat e mëposhtme janë veçanërisht të mbrojtura nga yjet dhe gëzojnë një ndikim pozitiv në dashuri, punë dhe jetën personale.
—
Peshorja
Pas javësh të mbushura me tensione dhe pasiguri, më në fund ndien frymën e qetësisë. Venusi ka filluar të ndikojë drejtpërdrejt tek ti, duke të dhënë aftësinë për të rikuperuar raportet që u përplasën në fillim të muajit dhe për të gjetur sërish besimin në vetvete. Në dashuri, është momenti për pajtim, për hapje dhe për rikthimin e harmonisë që e ke kërkuar prej kohësh. Në punë, imazhi yt fiton peshë: mënyra si e paraqet veten do të ndikojë pozitivisht te të tjerët dhe mund të të hapë mundësi të reja.
Sot është një ditë për të ndërtuar, jo për të rrëzuar. Nëse ke një projekt, një marrëdhënie apo një ide që kërkon konsolidim, yjet janë plotësisht në anën tënde. Dita mund të sjellë edhe një surprizë emocionale për ata që janë në kërkim të dashurisë.
—
Peshqit
Energjia e Hënës dhe pozicioni i ri i Venusit të vendosin në një fazë të artë për marrëdhëniet. Ajo që dje dukej e ndërlikuar tani bëhet e qartë dhe e menaxhueshme. Në dashuri, marrëdhëniet e konsoliduara rifitojnë ngrohtësinë, ndërsa lidhjet e reja marrin drejtim serioz. Në punë, fryma e bashkëpunimit është e theksuar dhe mund të vëresh se të tjerët të dëgjojnë më shumë, duke të vlerësuar për ndjeshmërinë dhe kreativitetin tënd.
Është një ditë për të vepruar me zemër, jo me dyshim. Edhe në sferën personale, mund të ndjesh se diçka po ndryshon në thellësi — një qartësi e re që të ndihmon të ndjekësh atë që të bën mirë. Vendimet që merr sot do të kenë efekt afatgjatë dhe pozitiv.
—
Akrepi
Jupiteri është në anën tënde dhe po përgatit terrenin për një periudhë që do të sjellë fitore të rëndësishme. Edhe pse Venusi ende nuk ka hyrë në shenjën tënde, ndikimi i tij i afërt tashmë ndihet: dashuria bëhet më e thellë, më e pasionuar dhe më e sinqertë. Në punë, je në një moment të qëndrueshëm që mund të hapë rrugë për projekte të reja ose bashkëpunime të frytshme.
Ajo që të dallon sot është aftësia për të perceptuar detajet dhe për t’i kthyer situatat në avantazh. Çdo takim apo bisedë mund të sjellë zhvillime të papritura dhe pozitive. Për beqarët, dita është e favorshme për njohje të reja, ndërsa për çiftet, për një rinovim të ndjenjave. Përdor këtë periudhë për të forcuar çdo lidhje që ka vlerë reale në jetën tënde.
—
