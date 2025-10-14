Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Analisti zbulon prapaskenat për kreun e ri të SPAK: ‘Ka tre klane’
Transmetuar më 14-10-2025, 09:00

Analisti Arjan Curri tregoi në “Top Story” prapaskenat lidhur me garën për kreun e ri të SPAK.

Sipas Currit, amerikanët kanë thirrur një prokuror për të marrë drejtimin e SPAK, por ai ka shprehur mbështetjen ndaj Andan Xholit. Curri tha se brenda SPAK ka “klane krahinore”, ndërsa sipas tij Dumani mbështet Brahon.

“Amerikanët kanë thirrur një prokuror dhe i kanë thënë merre ti drejtimin e SPAK. Ai për shkak të integritetit i ka thënë jo, por do mbështes Xholin. Edhe thashethemet janë pjesë e lojës politike.

Shikojmë brenda strukturës së SPAK tre grupe, klani i parë është i dibranëve. Nuk mund të jenë të gjithë dibranë kudo. Dibranë në SPAK janë 9, sa male ka Dibra. Megjithatë të nëntë këta janë të ndarë, ndërsa gjysma e tyre mbështet Xholin. Janë 9 male, edhe për BKH konkurron një dibran. Këto 9 male janë ndarë 4 me 5.

Një pjesë mbështet Xholin dhe një pjesë Brahon, grupi dytë krahinor nga Skrapari.

Grupi i tretë është i zonjave që lobojnë për zonjën Musabelliu. Altin Dumani do një të ngjashëm me të, siç është Braho. Ky njihet si njeri i akullt, pa ndjenja.

Ka një konsensus të gjerë për zotin Xholi, kanë tentuar t’i rrëmbejnë vajzën në Gjermani. Edhe Dolorezës i është bërë atentat”, u shpreh Curri.

