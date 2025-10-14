Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
‘Do ta shohësh çfarë do të ndodhë’! Episodi që ndodhi mes Trump dhe Macron në Samit
Transmetuar më 14-10-2025, 08:39

IZRAEL- Presidenti amerikan Donald Trump ka kërkuar të “sqarohet” me homologun e tij francez Emmanuel Macron, lidhur me një episod të bujshëm ku ishte përfshirë edhe kryeministri Edi Rama. Ngjarja lidhet me momentin kur Trump, gjatë një deklarate publike, ngatërroi Shqipërinë me Armeninë, duke thënë se kishte ndihmuar në ndërprerjen e luftës mes Shqipërisë dhe Azerbajxhanit. Episodi u bë menjëherë viral, ndërsa kryeministri Rama reagoi me humor ndaj lapsusit të ish-presidentit amerikan.

Sipas Daily Mail, gjatë samitit për Gazën që u mbajt dje në Egjipt, disa ekspertë të leximit të buzëve pretendojnë se kanë zbërthyer bisedën mes Trump dhe Macron, ku dy liderët kanë folur pikërisht për këtë ngatërresë. Nuk dihet saktësisht se çfarë është thënë mes tyre, por raportimet sugjerojnë se Trump është përpjekur të sqarojë situatën dhe t’i japë fund keqkuptimeve që pasuan deklaratën e tij.

DIALOGU:

Trump: Gëzohem shumë që të shoh! Pra ti je dakord?

Macron kthen kokën nga ana tjetër dhe i jep një përgjigje që nuk mund të lexohet.

Trump: Je i sinqertë?

Macron: Sigurisht.

Presidenti amerikan më pas i shtrëngoi fort dorën Macron-it përpara se të përgjigjej: Në rregull, tani dua të di pse më lëndove. E di tashmë. Po bëj paqe. Hajde tani. Unë lëndoj vetëm ata që lëndojnë të tjerët

Macron: E kuptoj. Do ta shohim këtë.

Trump: Do ta shohësh çfarë do të ndodhë. Do të shihemi pas pak.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

