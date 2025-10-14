Episodi mes Erdogan dhe Melonit: ‘Dukesh shumë mirë por duhet ta lësh duhanin! Kryeministrja italiane: E di, nuk dua të vras dikë!

IZRAEL- Kryeministrja italiane Giorgia Meloni bëri një deklaratë me humor në margjinat e një samiti për paqen në Gaza, duke thënë se nëse do të linte duhanin, “mund të vriste dikë”. Komenti u bë gjatë një bisede informale me presidentin turk Recep Tayyip Erdogan, i cili u zotua se do të përpiqej ta ndihmonte Melonin ta linte duhanin.
Erdogan, i njohur për fushatat e tij kundër duhanit, i tha Melonit: “Dukesh shumë mirë. Por duhet të të bëj të lësh duhanin”.
Presidenti francez Emmanuel Macron, që ndodhej pranë tyre, ndërhyri me një buzëqeshje duke thënë: “Është e pamundur!”, duke nënvizuar vështirësinë e këtij synimi.
Meloni iu përgjigj me shaka: “E di, e di… nuk dua të vras dikë”, duke lënë të kuptohet se heqja dorë nga duhani mund të ndikojë në humorin e saj.
Më herët, në një libër të bazuar në intervista, Meloni kishte rrëfyer se e kishte lënë duhanin për 13 vjet, por kishte rifilluar sërish.
🚨Just in: Turkey President Erdoğan wants Italy Prime Minister Meloni to stop smoking:
“You look good. But I have to make you quit smoking” pic.twitter.com/rJ8wKd9xRJ
— The Calvin Coolidge Project (@TheCalvinCooli1) October 13, 2025
