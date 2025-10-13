U ndaluan nga qytetarët me vendim, sot polici shafqet me motor elektrik në rrugë

DURRËS- Videoja e një polici me motor elektrik ka bërë xhiro në rrjet, kjo pasi një ditë më parë Ministrja e Brendshme, Albana Koçiu dhe Drejtori i përgjithëshëm i Policisë Ilir Proda urdhëruar ndalimin e përdorimit të skuterave dhe motorëve elektrikë në të gjithë vendin.
Por pas ndalimit të monopatinave elektrike, policia është filmuar duke lëvizur vetë me një motor të tillë. Në një video e publikuar nga JOQ Albania, shihet një punonjës policie duke lëvizur me një motor elektrik.
Pamjet janë filmuar nga një qytetar mbrëmjen e sotmen në qytetin e Durrësit. Sakaq, qindra qytetarë që përdorin këto mjete për të shkuar në punë janë lënë pa asnjë alternativë, pasi policia ka bllokuar motorët dhe skuterat, duke u prishur rutinën dhe punën e përditshme, por vetë ‘lejohet’ që t’i përdorë.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd