Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
‘Dy krena, një shqipe’! Kryeministri Rama përshëndet Dardanët për fitoren e bukur ndaj Suedisë
Transmetuar më 13-10-2025, 23:09

Pas fitores së Shqipërisë në Leskovac ndaj Serbisë, vetëm një ditë më pas, erdhi një tjetër sukses i madh. Kosova mundi 0-1 Suedinë në kualifikueset e botërorit, duke u afruar edhe më shumë me endrrën Play Off. Asllani festoi me shqiponjë, po ashtu si Rey Manaj.

Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama ka bërë një postim në rrjetet sociale, ku uron dy skuadrat. “Dy krena, dy fitore, një shqipe #ForcaKosovë” – shkruan numri një i qeverisë.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...