‘Dy krena, një shqipe’! Kryeministri Rama përshëndet Dardanët për fitoren e bukur ndaj Suedisë

Pas fitores së Shqipërisë në Leskovac ndaj Serbisë, vetëm një ditë më pas, erdhi një tjetër sukses i madh. Kosova mundi 0-1 Suedinë në kualifikueset e botërorit, duke u afruar edhe më shumë me endrrën Play Off. Asllani festoi me shqiponjë, po ashtu si Rey Manaj.
Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama ka bërë një postim në rrjetet sociale, ku uron dy skuadrat. “Dy krena, dy fitore, një shqipe #ForcaKosovë” – shkruan numri një i qeverisë.
