Urime Kosova! Shtang Suedinë në kualifikueset e Botërorit. Fiton me gol të Asllanit. Video

DEO/ Kosova thyen Suedinë në Kualifikueset e Botërorit, gol dhe festë me shqiponjë e AsllanitKosova fitoi 0-1 ndaj Suedisë, në ndeshjen e vlefshme për Kualifikueset e Botërorit. Fraksioni i parë u vendos nga Fisnik Asllani, i cili shënoi në minutën e 32-të.
Asllani, ashtu si Manaj, zgjodhi që të festonte me shqiponjë, në sfidën që luhet në Nya Ullevi (Göteborg).
Vendasit u përpoqën që të reagojnë, por e patën të pamundur. Ekipi i Fodës renditet në vendin e dytë me 7 pikë në grupin B, sakaq Suedia mbyll klasifikimin me 1 pikë.
