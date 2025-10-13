Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Urime Kosova! Shtang Suedinë në kualifikueset e Botërorit. Fiton me gol të Asllanit. Video
Transmetuar më 13-10-2025, 22:55

DEO/ Kosova thyen Suedinë në Kualifikueset e Botërorit, gol dhe festë me shqiponjë e AsllanitKosova fitoi 0-1 ndaj Suedisë, në ndeshjen e vlefshme për Kualifikueset e Botërorit. Fraksioni i parë u vendos nga Fisnik Asllani, i cili shënoi në minutën e 32-të.

Asllani, ashtu si Manaj, zgjodhi që të festonte me shqiponjë, në sfidën që luhet në Nya Ullevi (Göteborg).

Vendasit u përpoqën që të reagojnë, por e patën të pamundur. Ekipi i Fodës renditet në vendin e dytë me 7 pikë në grupin B, sakaq Suedia mbyll klasifikimin me 1 pikë.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

