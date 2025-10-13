Përpalsen dy trena në Sllovaki

SLOVAKI – Dy trena të shpejtë janë përplasur ballë për ballë në Sllovaki duke lënë dhjetëra njerëz të plagosur, dy prej të cilëve në gjendje kritike. Sky News raportoi se trenat u përplasën në qytetin e vogël të Roznavës, në lindje të vendit. Policia konfirmoi se në dy trenat ndodheshin 80 pasagjerë.
Shkaqet e aksidentit nuk dihen ende, ndërkohë që autoritetet vendase kanë nisur një hetim për këtë aksident. Ministri i Brendshëm, Matus Sutaj Estok, tha se dy pasagjerë ishin në gjendje kritike dhe lëndimet e të tjerëve nuk ishin serioze. Sutaj Estok tha se aksidenti mund të jetë gabimi njerëzor. Zjarrfikësit janë fotografuar gjithashtu duke qëndruar pranë njërit prej vagonëve që ka dalë nga shinat, me vagonin pas tij ende të lidhur.
"Për momentin, përparësia është shpëtimi dhe evakuimi i pasagjerëve dhe punonjësve tanë." thanë një deklaratë, Hekurudhat Sllovake.
