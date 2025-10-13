Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Trump firmos Marrëveshjen e Paqes për Gazën: U deshën 3 mijë vjet të arrihej!
Transmetuar më 13-10-2025, 19:55

EGJIPT – President i Amerikës Donald Trump, i cili ishte edhe udhëheqësi i panit për paqen mes Izraelit dhe Palestinës, firmosi i pari marrëveshjen e planit për paqen. Firmosja e kësaj marrëveshje shënon mbylljen e luftës mes dy vendeve të Lindjes së Mesme. Në foto tregohet momenti kur Presidentit i SHBA-ve firmos marrëveshjen historike.

Sami i Paqes po mbahet në Egjipt, ku mbi 20 udhëheqës botëror janë pjesëmarrës. Mediat e huaja shkuan, se Trump foli në ceremoninë e nënshkrimit të marrëveshjes së paqes në Lindjen e Mesme në Egjipt. Ai ishte i shoqëruar nga udhëheqësit e fuqive garantuese, Egjiptit, Turqisë dhe Katarit .

"Siç mund ta shihni, ky është ndoshta takimi më i madh i vendeve për sa i përket pasurisë dhe pushtetit që ka ndodhur ndonjëherë, dhe është një nder i madh të jem pjesë e tij", tha Trump para nënshkrimit.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

