Trump firmos Marrëveshjen e Paqes për Gazën: U deshën 3 mijë vjet të arrihej!

EGJIPT – President i Amerikës Donald Trump, i cili ishte edhe udhëheqësi i panit për paqen mes Izraelit dhe Palestinës, firmosi i pari marrëveshjen e planit për paqen. Firmosja e kësaj marrëveshje shënon mbylljen e luftës mes dy vendeve të Lindjes së Mesme. Në foto tregohet momenti kur Presidentit i SHBA-ve firmos marrëveshjen historike.
Sami i Paqes po mbahet në Egjipt, ku mbi 20 udhëheqës botëror janë pjesëmarrës. Mediat e huaja shkuan, se Trump foli në ceremoninë e nënshkrimit të marrëveshjes së paqes në Lindjen e Mesme në Egjipt. Ai ishte i shoqëruar nga udhëheqësit e fuqive garantuese, Egjiptit, Turqisë dhe Katarit .
"Siç mund ta shihni, ky është ndoshta takimi më i madh i vendeve për sa i përket pasurisë dhe pushtetit që ka ndodhur ndonjëherë, dhe është një nder i madh të jem pjesë e tij", tha Trump para nënshkrimit.
