Hetimi për vrasjen e shqiptarit dhe grekut në kampingin e Finikoundës: autoritetet dyshojnë për bashkëpunëtor të dytë

GREQI, 13 tetor 2025 – Autoritetet greke po vijojnë hetimet me intensitet për zbardhjen e vrasjes së dyfishtë në kampingin e Finikoundës, ku humbën jetën pronari grek dhe punëtori shqiptar, i cili sipas mediave kishte marrë pjesë të pasurisë së tij.
Sipas të dhënave paraprake, autori i dyshuar është larguar nga vendngjarja me një skuter dhe mendohet të ketë udhëtuar drejt Atikës. Hetuesit kanë verifikuar se targa e skuterit është falsifikuar, çka e vështirëson identifikimin e automjetit, pasi modeli është i përhapur dhe në qarkullim janë mijëra mjete të ngjashme në zonën e Athinës.
Gjurmët e kamerave të sigurisë tregojnë një person të vetëm, por dëshmi nga disa gra lënë të kuptohet se para krimit autori shoqërohej nga një mashkull tjetër. Këto deklarime po merren seriozisht në shqyrtim, ndërsa ende nuk ka një konfirmim zyrtar për një bashkëpunëtor.
Hetuesit po analizojnë edhe pistën e një porosie kriminale, duke qenë se viktima kryesore ishte një person me pasuri të madhe, të cilën e kishte lënë trashëgimi kryesisht një nipi dhe mikut/kuidesatarit të tij, i cili gjithashtu u vra. Dyshohet se dikush mund të ketë pasur interes për eliminimin e tij, për shkak të pasurisë dhe vendimeve të tij testamentare.
Policia greke shprehet optimiste se së shpejti do të mund të identifikojë autorin ose autorët e krimit, ndërsa hetimi vijon në disa drejtime paralelisht.
