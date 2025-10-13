Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Të riut shqiptar i gjendet kokaina me vlerë 16 milion në shtëpi, arrestohet nga policia italiane!
Transmetuar më 13-10-2025, 15:28

Një 23-vjeçar shqiptar është arrestuar nga policia në Romë, pasi autoritet italiane i gjetën një sasi prej 200 kg kokainë në banesën e tij në kryeqytetin e Italisë.

Mediat italiane raportojnë se kokaina ishte ndarë në 191 pako dhe 8 mijë doza, gati për shitje.

Ndërsa po ashtu në banesën e shqiptarit, u gjet edhe një armë, municione dhe një shumë parash prej 30 mijë euro. I riu u arrestua nga Karabinierët e Njësisë Hetimore të Romës.

