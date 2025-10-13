Të riut shqiptar i gjendet kokaina me vlerë 16 milion në shtëpi, arrestohet nga policia italiane!

Një 23-vjeçar shqiptar është arrestuar nga policia në Romë, pasi autoritet italiane i gjetën një sasi prej 200 kg kokainë në banesën e tij në kryeqytetin e Italisë.
Mediat italiane raportojnë se kokaina ishte ndarë në 191 pako dhe 8 mijë doza, gati për shitje.
Ndërsa po ashtu në banesën e shqiptarit, u gjet edhe një armë, municione dhe një shumë parash prej 30 mijë euro. I riu u arrestua nga Karabinierët e Njësisë Hetimore të Romës.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd