Al-Hilal ofron 400 milionë euro për Lamine Yamal – Barcelona përballë një vendimi të vështirë

Barcelona, 13 Tetor 2025 – Një nga emrat më të përfolur në futbollin evropian, Lamine Yamal, ka marrë një ofertë marramendëse nga klubi saudit Al-Hilal, i cili është i gatshëm të paguajë plot 400 milionë euro për kartonin e sulmuesit të ri të Barcelonës.
Burime pranë klubit katalanas konfirmojnë se oferta zyrtare është dorëzuar së fundmi dhe po shqyrtohet nga drejtuesit e lartë të “blaugranave”. Nëse realizohet, ky do të ishte transferimi më i shtrenjtë në historinë e futbollit, duke kaluar çdo rekord të mëparshëm.
Yamal, i cili vetëm pak javë më parë rinovoi kontratën me Barcelonën deri në vitin 2032, është aktualisht një nga futbollistët më të vlerësuar në botë për moshën dhe potencialin e tij. Marrëveshja ekzistuese i garanton atij një pagë prej 21 milionë eurosh në sezon, por interesimi nga Lindja e Mesme po sjell pasiguri për të ardhmen e tij në “Camp Nou”.
Përveç aspektit financiar, raportimet nga ambientet e klubit bëjnë të ditur se marrëdhënia mes Yamal dhe trajnerit Hansi Flick është tensionuar, për shkak të kritikave të herëpashershme të teknikut gjerman ndaj skuadrës. Kjo situatë mund të ndikojë në vendimin përfundimtar të klubit lidhur me të ardhmen e lojtarit.
Nga ana tjetër, Al-Hilal, nën drejtimin e trajnerit Simone Inzaghi, ka shfaqur ambicie serioze për të përforcuar skuadrën me talente të nivelit të lartë, duke e parë Yamalin si një investim afatgjatë dhe simbol të rritjes së futbollit në Arabinë Saudite.
Afati i ardhshëm i merkatos do të jetë kyç për zhvillimet e mëtejshme. Megjithëse Barcelona zyrtarisht nuk ka dhënë asnjë koment publik mbi ofertën, burime të brendshme pohojnë se një vendim do të merret në javët e ardhshme, pas analizës së plotë të ndikimit sportiv dhe ekonomik të mundshëm.
