Berisha: Rama synon të reduktojë bashkitë në 30 – Dy kushte për pjesëmarrjen në reformë

Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ka akuzuar kryeministrin Edi Rama për përpjekje për të zvogëluar ndjeshëm numrin e bashkive në vend, duke e cilësuar këtë si një përpjekje për të dobësuar fuqinë e votës së qytetarëve.
Në një deklaratë për mediat, Berisha theksoi se Partia Demokratike ka dy kushte të panegociueshme për të marrë pjesë në proceset reformuese – një për reformën zgjedhore dhe një për reformën territoriale.
“E kemi theksuar qartë: nuk mund të ketë reformë zgjedhore pa praninë e ODIHR-it,” u shpreh Berisha. “Duhet një ftesë e përbashkët nga pozita dhe opozita për ODIHR-in. Vetëm me praninë e tyre jemi të gatshëm të shqyrtojmë të gjitha rekomandimet që nga viti 2013 e deri më sot nuk janë marrë parasysh.”
Sa i përket reformës territoriale, kreu i opozitës deklaroi se PD ka dorëzuar një projektligj alternativ në Kuvend, i cili sipas tij është krejtësisht ndryshe nga propozimi i mazhorancës.
“Edi Rama ka ndërmend të zvogëlojë ndjeshëm numrin e bashkive – nga 62 aktualisht në 28 ose 30 – duke ulur fuqinë e votës së qytetarëve dhe larguar pushtetin nga duart e tyre,” tha Berisha. “Reforma e parë territoriale ishte një dështim total. Si shembull, një qark me 120 mijë banorë ka 7 njësi të qeverisjes vendore, ndërsa një tjetër me mbi 1 milion banorë ka vetëm 4.”
Për këtë reformë, Berisha tha se pjesëmarrja e opozitës kushtëzohet me praninë e përfaqësuesve të Kongresit të Autoriteteve Lokale dhe Rajonale të Këshillit të Europës.
