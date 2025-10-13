Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Furgoni me turistë përfundon në kanal, 5 të lënduar
Transmetuar më 13-10-2025, 12:08

LUSHNJE- Një furgon që transportonte turistë polakë drejt qytetit të Beratit ka dalë nga rruga dhe ka përfunduar në kanalin anësor të rrugës nacionale Lushnje–Berat, në afërsi të fshatit Çiflik. Si pasojë e aksidentit, katër turistë janë plagosur dhe janë transportuar me urgjencë në spitalin e Lushnjes, ku ndodhen nën kujdesin e mjekëve.

Ndërkohë, drejtuesi i furgonit raportohet të jetë në gjendje më të rëndë shëndetësore. Në vendngjarje ndodhen forcat e policisë, të cilat po kryejnë veprimet hetimore për të përcaktuar shkaqet e aksidentit. Sipas të dhënave paraprake, dyshohet se drejtuesi i mjetit ka humbur kontrollin, duke bërë që furgoni të përfundonte jashtë rrugës.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...