Furgoni me turistë përfundon në kanal, 5 të lënduar

LUSHNJE- Një furgon që transportonte turistë polakë drejt qytetit të Beratit ka dalë nga rruga dhe ka përfunduar në kanalin anësor të rrugës nacionale Lushnje–Berat, në afërsi të fshatit Çiflik. Si pasojë e aksidentit, katër turistë janë plagosur dhe janë transportuar me urgjencë në spitalin e Lushnjes, ku ndodhen nën kujdesin e mjekëve.
Ndërkohë, drejtuesi i furgonit raportohet të jetë në gjendje më të rëndë shëndetësore. Në vendngjarje ndodhen forcat e policisë, të cilat po kryejnë veprimet hetimore për të përcaktuar shkaqet e aksidentit. Sipas të dhënave paraprake, dyshohet se drejtuesi i mjetit ka humbur kontrollin, duke bërë që furgoni të përfundonte jashtë rrugës.
