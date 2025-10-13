Përleshje mes tifozëve meksikanë dhe kolumbianë në tribuna

SHBA – Ndeshja miqësore midis ekipeve kombëtare kolumbiane dhe meksikane, e zhvilluar në stadiumin AT&T në Arlington të Teksasit, më 11 tetor 2025, që përfundoi me një fitore dërrmuese 4-0 për Kolumbinë, u njollos nga një episod i keqardhur dhune midis tifozëve të të dy vendeve në fund të ndeshjes.
Ndeshja, e cila u ndoq masivisht nga tifozë kolumbianë dhe meksikanë, fillimisht ishte një festë sportive e shënuar nga dominimi i qartë i Kolumbisë në fushë, me gola të shënuar nga Jhon Jáner Lucumí, Luis Díaz, Jefferson Lerma dhe Johan Carbonero. Megjithatë, shpërtheu edhe dhuna për shkak të një grindjeje në tribuna midis dy tifozëve.
Incidenti ndodhi menjëherë pas fishkëllimës së fundit, kur entuziazmi për fitoren e Kolumbisë ia la vendin një serie përleshjesh në tribunat e stadiumit. Disa video që u bënë virale në mediat sociale tregojnë shtytje, grushte, debate të ashpra dhe përleshje midis grupeve të vogla të tifozëve kolumbianë dhe meksikanë.
Sipas dëshmitarëve që filmuan incidentin, disa tifozë meksikanë sulmuan fizikisht një tifoz kolumbian, i cili u mbrojt dhe u shpëtua nga personeli i sigurisë së stadiumit . Situata, e cila ishte e tensionuar për minuta të tëra, përfshinte fyerje të ndërsjella dhe momente kaosi.
Personeli i sigurisë dhe logjistikës së stadiumit AT&T ndërhyri shpejt dhe në mënyrë efektive për të ndarë pjesëmarrësit dhe për të parandaluar përshkallëzimin e situatës në dhunë të mëtejshme. Falë kësaj ndërhyrjeje, nuk u raportuan lëndime serioze ose dëme të konsiderueshme materiale, dhe pjesëmarrësit e mbetur ishin në gjendje të largoheshin nga stadiumi pa incidente të mëtejshme.
Deri më tani, as autoritetet e stadiumit dhe as federatat kolumbiane dhe meksikane të futbollit nuk kanë lëshuar deklarata zyrtare në lidhje me incidentin, megjithëse burime pranë organizatës e përshkruan incidentin si një incident të izoluar që nuk ndikoi në performancën e përgjithshme të ngjarjes.
Videoja e grindjes është shpërndarë gjerësisht në platforma të tilla si X (më parë Twitter), TikTok dhe Instagram, duke shkaktuar zemërim midis tifozëve dhe përdoruesve të mediave sociale të cilët ankohen se ky lloj sjelljeje dëmton ngjarjet sportive ndërkombëtare.
Security breaking up fans at Colombia Mexico soccer game tonight pic.twitter.com/BqeOhpP99x
— Dallas Texas TV (@DallasTexasTV) October 12, 2025
