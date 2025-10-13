Lot gëzimi! Lirohen 7 pengjet e para izraelite nga Hamas

GAZA- Shtatë pengje janë liruar dhe i janë dorëzuar Kryqit të Kuq në Rripin e Gazës, sipas raportimeve nga mediat izraelite, raporton Sky News.
Të liruarit janë identifikuar si:
Gali Berman Ziv Berman Matan Angrest Alon Ohel Omri Miran Eitan Mor Guy Gilboa-Dalal
Lajmi për lirimin e tyre u prit me brohoritje nga qytetarët e mbledhur në “Sheshin e Pengjeve” në Tel Aviv, ku që prej muajsh familjarët dhe mbështetësit kanë kërkuar kthimin e të afërmve të rrëmbyer nga Hamasi. Sipas mediave të huaja, automjetet e Kryqit të Kuq do të kalojnë në zonat e kontrolluara nga Izraeli brenda Gazës, ku pengjet do t’u dorëzohen forcave izraelite.
Më pas, të liruarit do të transportohen në bazën ushtarake Rei’im, në jug të Izraelit, ku pritet të ribashkohen me familjarët e tyre. Ky është lirimi i parë në kuadër të marrëveshjes së ndërmjetësuar për paqe dhe shkëmbim të pengjeve midis Izraelit dhe Hamasit. Në orët në vijim, pritet që Hamasi të lirojë gjithsej 20 pengje që ende mbahen në Gaza./
