Dorëzohen sot 20 pengje mbajtur nga Hamasi. Mijëra qytetarë mbushin sheshin në Tel Aviv

TEL AVIV – Sheshi i Pengjeve është tashmë i mbushur plot: mijëra njerëz kanë mbërritur nga e gjithë Izraeli për të dëshmuar lirimin e njëzet pengjeve që Hamasi do t’ia dorëzojë Komitetit Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq. Pankarta, flamuj dhe një tabelë në muze shkruan: "Paqe mbi Izraelin".
Të burgosurit e parë tashmë i janë dorëzuar ushtrisë izraelite. Shtatë të parët janë Eitan Mor, prindërit e të cilit zgjodhën të mbështesnin luftën dhe jo negociatat; Gali dhe Ziv Berman, binjakë të rrëmbyer në Kfar Azza së bashku me Emily Damari; Matan Angrest, një ushtar; Omri Miran, më i madhi i grupit, 48 vjeç; dhe Alon Ohel , një pianist që humbi njërin sy gjatë robërisë. Dhe së fundmi, Guy Gilboa-Dalal.
Lirimi i pengjeve izraelite nga Hamasi do të zhvillohet në dy faza: e para në orën 8:00 të mëngjesit sipas orës lokale në korridorin Netzarim, i cili ndan Rripin e Gazës nga lindja në perëndim; e dyta rreth orës 10:00 të mëngjesit sipas orës lokale, në zonën Jan Yunis në jug dhe në kampet në qendër të enklavës.
Kryqi i Kuq Ndërkombëtar, tashmë në territorin e Gazës, po koordinon dorëzimin e pengjeve nga milicitë palestineze – e cila do t’i çojë ata në bazën Reim pranë kufirit. Atje, ata do t’i nënshtrohen kontrolleve mjekësore dhe do të ribashkohen me familjet e tyre përpara se të evakuohen me helikopter në spitalet në periferi të Tel Avivit: Sheba, Beilinson dhe Ichilov.
Në të njëjtën kohë, Hamasi pritet të dorëzojë trupat e 28 pengjeve të vdekuar, megjithëse autoritetet izraelite pranojnë se jo të gjithë mund të gjenden të hënën.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd