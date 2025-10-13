Botërori/ Danimarka fiton me Greqinë. Fitojnë edhe Kroacia e Polonia

Këtë të dielë u luajtën sfidat e radhës në kualifikueset e botërorit. Danimarka ia doli të triumfojë 3-1 ndaj Greqisë, në takimin e vlefshëm për grupin C.
Ky sukses bën që danezët të jenë në vendin e parë me 10 pikë, po aq sa edhe Skocia e vendit të dytë.
Në grupin L, asnjë problem për Kroacinë, me këta të fundit që mundën pastër 3-0 Gjibraltarin. Në grupin G, Polonia fiton 0-2 ndaj Lituanisë. Në grupin H, Austria bie 1-0 në Rumani.
