Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Botërori/ Danimarka fiton me Greqinë. Fitojnë edhe Kroacia e Polonia
Transmetuar më 13-10-2025, 07:33

Këtë të dielë u luajtën sfidat e radhës në kualifikueset e botërorit. Danimarka ia doli të triumfojë 3-1 ndaj Greqisë, në takimin e vlefshëm për grupin C.

Ky sukses bën që danezët të jenë në vendin e parë me 10 pikë, po aq sa edhe Skocia e vendit të dytë.

Në grupin L, asnjë problem për Kroacinë, me këta të fundit që mundën pastër 3-0 Gjibraltarin. Në grupin G, Polonia fiton 0-2 ndaj Lituanisë. Në grupin H, Austria bie 1-0 në Rumani.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...